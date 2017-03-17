Fatih'te uyuşturucu operasyonu

FATİH'te bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayvansaray Mahallesi Yunus Sokak'ta bulunan bir eve dün akşam saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evin bahçesindeki bir kulübede 298 gram uyuşturucu madde ve bir çantanın içerisinde 650 lira nakit para bulundu. Evin yaklaşık 100 metre uzağındaki bir spor kulübünün otoparkındaki bir otomobilde de aramalar yapıldı. Aramalarda Özel eğitimli 'Fırtına' isimli narkotik köpeği de kullanıldı. Arama çalışmalarında köpeğin otomobilin vites bölgesine tepki vermesi üzerine polis ekipleri otomobilin vites konsolunu söktü. Konsolun içinden 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde ayrıcı 2 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ile bir adet döner bıçağı ele geçirildi. Konu ile ilgili Y.A ile Ş.Ç gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA