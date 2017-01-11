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Kayseri Haberi: FETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı

FETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı
21:4011 Ocak 2017
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FETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı
FETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Elazığ imamı olduğu iddia edilen Mehmet D., tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Elazığ imamı olduğu ileri sürülen ve uzun süredir aranan Mehmet D., Kayseri'nin Talas İlçesi'nde 28 gün önce yapılan operasyonla bir evde gözaltına alındı. Kayseri'deki işlemlerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet D., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

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