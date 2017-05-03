FETÖ'nün 'İş adamları iddianamesi' tamamlandı (2)

Ümit TÜRK/ İSTANBUL, (DHA)TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 31'i tutuklu, 3'ü firari 86 kişi şüpheli sıfatıyla yer alırken 2 kişi de ihbarcı olarak yer aldı.

FETULLAH GÜLEN, RIZA NUR MERAL VE MUSTAFA GÜNAY'A 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Firari şüphelilerin; FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay olduğu ve bu kişiler hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yine bu şüpheliler hakkında, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından da, 16 yıldan 25 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

83 İŞ ADAMINA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

İddianamede aralarında işadamları Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, İsmail Hakkı Kısacık, , Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün'ün de bulunduğu 83 şüpheli hakkında ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin ayrıca 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

DHA