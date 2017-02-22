FETÖ'ye Bayrak5 operasyonu: 6 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi ile 2 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i daha önce meslekten ihraç edilmiş 6 sağlık personeli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bugün saat 06.30'da Turgutlu merkezli olarak Aydın ve İzmir'de 'Bayrak-5' adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonun Turgutlu ayağında daha önce meslekten ihraç edilen hemşireler E.K. ve H.A., ebeler S.S. ve H.K., paramedik İ.İ.B. ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde halen görev yapan hemşire N.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K.'nin İzmir'de, diğerlerinin ise Turgutlu'da yakalandığı bildirildi. Aydın'da ise henüz gözaltına alınan olmadığı belirtildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda elde geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

DHA