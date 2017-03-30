Genç kadın otobüste bayıldı

İZMİT'te, satış danışmanlığı yapan 23 yaşındaki Büşra Önal işe gitmek için bindiği halk otobüsünde baygınlık geçirdi. Önal çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, sefer durunca yolcular araçtan inip, başka araç bekledi.

Olay, İzmit Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi girişinde meydana geldi. Satış danışmanı olarak çalışan Büşra Önal, 82 numaralı Bayındırlık ile Park arasında sefer yapan halk otobüsüne bindi. Büşra Önal bir süre sonra otobüste baygınlık geçirdi. Trafiğin yoğun olması nedeniyle halk otobüsünün hastaneye gitmekte gecikeceği düşünülerek 112 Acil'e haber verildi. Otobüs yol kenarında dururken, işlerine yetişmek zorunda olanlar araçtan inerek yollarına devam etti. Bazı kadınlar ise bayılan Büşra Önal'a yardımcı olarak, 112 Acil'in gelmesini bekledi. Büşra Önal'ı başının altına çanta konularak, bacakları yukarıda tutuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Büşra Önal'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA