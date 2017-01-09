SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde üzerindeki karın ağırlığını kaldıramayan halı saha çöktü.
Ferizli Gölkent Mahallesi'nde Yakup Şen'e ait halı saha üzerindeki karı kaldıramayarak çöktü. Halı sahada futbol karşılaşmasının bitmesinin ardından saha çökerken, olası bir faciadan dönüldü. Sahanın kenarında maçı izleyenler etrafa kaçıştı. Soyunma odalarına gidenler halı sahanın çöktüğünü görünce kurtulmalarının sevincini yaşadı.
Halı sahada maçı izleyen bir kişi, "Allah korudu, gençler altında kalabilirdiler" dedi.
DHA