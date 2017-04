Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ' Bu miras bize yeter'

Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Halit Akçatepe için Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CMK) tören düzenlendi. Törende aile adına konuşan Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, " İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorum ki; bu miras da bize yeter"dedi.

"BABAMLA İLK KEZ AYNI SAHNEDEYİM"

Ailesinin sanatçı bayrağını bir tiyatrocu olarak kendisinin taşıyacağını söyleyen Ebru Akçatepe, " Babamla bugün ilk kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu yapabilirdik. Ben onun izinden yürüyerek tiyatrocu oldum. Ailemizin sanat bayrağını taşıyorum .Yakın tarihte bir Halit Akçatepe gecesi düzenleyecektik. Bu sahnede düzenleyecektik. Birçok filmde canlandırdığı talihsizlik karakter, geleneksel şansızlık onu gerçek hayatında da geldi buldu. İşte CKM'deyiz. Babam ve ben, aynı sahneyi paylaşıyoruz. Hayatının final sahnesi de filmlerindeki gibi hüzünlü ve buruk. Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorumki; bu miras da bize yeter"diye konuştu.

DOLU SAHNE NE KADAR SEVİLDİĞİNİ GÖSTERDİ

Anma töreninde CKM'nin büyük salonu tamamen doldu. "Benim ne kadar sevildiğimi cenazemde görürsünüz" diyen Akçatepe son kez sahneye çıktığında yalnız değildi. CKM'nin 600 kişilik salonunda boş yer kalmadı. Törende Akçatepe'nin ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Eski eşi Tülin Alpman ile çocukları Itır Akçatepe, Ebru Akçatepe ve torunları Alara ve Cem taziyeleri kabul etti. Akçatepe'nin Türk Bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye çıkarıldı. "Unutmayacağız" yazısıyla bir ı perdeye yansıtıldı. Rol aldığı filmlerden kesitler sahneye yansıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği anma töreninde Akçatepe'ye veda için konuşmalar yapıldı.

"TARIK AKANLA GÖZ GÖZE KONUŞTULAR"

Törenin sunuculuğunu Hababam Sınıfı oyuncularından Ercan Gezmiş yaptı. Halit Akçatepe'nin GATA'da tedavisi sürerken Tarık Akan'ın ziyarete geldiğini anlatan Gezmiş, " Tarık ağabeyiyle karşılaştıklarında inanılmaz sevindi. Gözleriyle 45 dakika karşılıklı konuştular"dedi.

"GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLAYAN SANATÇILARDAN BİRİYDİ"

Törende ilk olarak evsahabi sıfatıyta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuştu. Nuhoğlu," Bizim için gelişmemizde, eğitim yaşamımızda ve şuanda yaşamımızda etkileri oldu. Bu bir ekol. Türkiyenin aydınlık yüzünü gösteren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sanatçılardan biriydi" diye konuştu.

GENCO ERKAL: İNSAN KUCAKLAMAK İSTERDİ

Ünlü Tiyatro oyuncusu Genco Erkal da Akçatepe'nin az bilinen tiyatro geçmişine vurgu yaparak, "Onu gören insan kucaklaşmak isterdi. Gözleri pırıl pırıl her zaman çok doğaldı. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Onu Güdük Necmi olarak tanıyanlar o tarafını bilmeyecekler. Tiyatromuzun temel direklerinden biriydi. Asıl onun oyunculuk gücünün orda görüldüğüne şahit oldum. Sadece güldürüde değil, her türde çok başarılıydı. Çok ciddi politik oyunlarda oynadık. Çok biliçli, çok açıktı. Her zaman onun mesleğine olan tutkusunu, disiplinine hayran olmuşumdur. Hiçbir gün provaya geç kalmadı, işini hep güzel yaptı.Mutlu bir hayat yaşadı. Çok güzel ailesi oldu. Pırıl pırıl kızları var. Güzel bir iz bıraktı dünyada. En önemlisi de bu arkanızdan güzel anılar bırakmak çok önemli. Ben ona bu son yolcuğunda iyi yolculuklar diliyorum. Işıklar içinde uyusun" şeklinde konuştu.

EROL EVGİN: SAKLADIK BİZ ONU…

Halit Akçatepe'nin aile dostu ünlü Sanatçı Erol Evgin de törendeydi. Duygu dolu bir konuşma yapan Evgin şunları söyledi: "Halit Akçetepe benim yarım asırlık dostumdu. 'Renkli Dünya' adlı bir filmde birlikte oynadık. Çocuklarımız küçüktü, ailece görüşürdük. Güzel günlerdi. Halitçiğim büyük bir sanatçıydı. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. İçi dışı birdi. Tertemiz bir insandı. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış ömrünü sanatına adamış bütün sıkıntıları mizahla aşmış bir insandı.Karadeniz'de bir söz vardır; 'Yıldızlar yağsın üzerine' denir. Işıklar içinde uyusun. Yine Karadeniz'de 'Sakladık onu' derler. Sakladık biz onu. Halitçiğimizi sakladık. O filmleriyle yaşayacak. Kalbimizde sakladık onu."

EMEL SAYIN: BENİM GERÇEK DOSTUMDU

Yine Akçatepe'nin yakın arkadaşı Emel Sayın da törende bir konuşma yaptı. Sayın, " 'Sanat boyutundaki insanlar, Allah'ın görevlendirilmiş kadrosundandır' der bilge, Halit de o görevli sanatçılardan biriydi. O çok önemli bir aktördü. Çok güzel bir insandı. Benim de can dostumdu. Hep yanımda oldu. Ailesiyle birlikte ben onları çok sevdim. Benim gerçek dostumdu. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun canım arkadaşım" diye konuştu.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Törenin ardından Halit Akçatepe alkışlarla sahneden uğurlandı. Ercan Gezmiş cenaze götürülürken " Adile Naşite'e selam söyle, Tarık Akan'a selam söyle, giden bütün çınarlara selam söyle. Gözün arkada kalmasın, biz Türk sinemasına sahip çıkacağız" diye konuştu.



DHA