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Konya Haberi: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
19:5325 Ocak 2017
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Kulu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Murat C. (44) yönetimindeki 06 DMS 40 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz olarak çıkan Abdulvahap M.'nin (50) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Abdulvahap M., Murat C. ve yanındaki ağabeyi Ali C. (46) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Abdulvahap M., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

 

DHA

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