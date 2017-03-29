İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında İncilipınar Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki H.B.C. yönetimindeki 20 AZT 25 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 41 yaşındaki Hasan Çopur yönetimindeki 20 AEF 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kopan tekerleği yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü H.B.C. ile yanındaki Okan Sarıkaya, İbrahim Dinler ve Serdar Kayaalp yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DHA