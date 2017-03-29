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Erzurum Haberi: İnegöl'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İnegöl'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
14:2429 Mart 2017
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İnegöl'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İnegöl'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

BURSA'nın İnegöl İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında üçü öğretmen, biri polis olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülensoruşturma kapsamında harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro ekipleri, 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen öğretmen A.A ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 'ByLock' kullanıcısı polis memuru R.B.’yi gözaltına aldı. Polis, aynı soruşturma kapsamında aranan A.Y. ve R.A.'yı da yakaladı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı.

DHA

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