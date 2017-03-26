“IŞİD Türkmen köyüne gece saldırdı”

Irak'ta Selahattin ilinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı Türkmen Çardaklı köyüne 23 Mart gecesi terör örgütü IŞİD’in düzenlediği ve 8 Türkmenin şehit olduğu ve aralarında 4'ü çocuk 6 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu ile Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ve Irak Türkmenleri meclisi başkan yardımcısı Nihat Kuşcu Tuzhurmatu ilçesi ile Çardağlı ve Biravcılı köylerinde terör saldırısında şehit düşen Türkmen şehitleri için kurulan taziye meclislerine katıldı.

Taziye meclislerine katılan Muhtaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkmen şehitleri için dua etti ve yakınlarına başsağlığı diledi. Muhtaroğlu ve Mimaroğlu, terör örgütü IŞİD tarafından Türkmen Çardaklı köyüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdiler. Taziye meclisine katılanlar, Türkmen şehitlerine Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyerek yakınlarına başsağlığı dilediler.

“GECE SALDIRDILAR”

Çardağlı köyünden bir Türkmen vatandaşı DHA'ya yaptığı açıklamada, ''Gece saat 23.00’ten sonra Çardaklı köyüne IŞİD terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi, saldırıda bir Türkmen ailesi şehit oldu. Emniyet güçleri ve yetkililerden isteğimiz bizim için bir çözüm bulsunlar ve bölgemize takviye destek göndersinler çünkü köyün karşısından Kerkük'ün Havice ilçesine kadar büyük bir boşluk var'' diye konuştu.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise yaptığı açıklamada, Türkmen Çardaklı köyünde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı ve yayınladığı kınama mesajı için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür etti. Irak Türkmen Cephesi Salahattin il başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu da yaptığı açıklamada, Türkmen Çardaklı köyüne yapılan saldırıyı kınadı.

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Tuzhurmatu'ya bağlı Çardaklı köyündeki saldırıda şehit düşen Türkmenler için taziye meclisi düzenlendi

Heytem Muhtaroğlu

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DHA