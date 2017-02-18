Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: İstanbul'da 10 ilçede rüşvet operasyonu

İstanbul'da 10 ilçede rüşvet operasyonu
13:4118 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
İstanbul'da 10 ilçede rüşvet operasyonu
İstanbul'da 10 ilçede rüşvet operasyonu

Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptığı iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Arnavutköy merkezli 10 ilçede bulunan 60 adreste hakkında yakalama kararı bulunan 50 kişiden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu şüphelilerin Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki iş yoğunluğundan yararlanarak, aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptıklarını öne sürülüyor.
 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar