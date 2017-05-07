Kamyonet direğe çarptı: 5 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde, kotrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza Çarşamba İlçesi'nde Acıklı Mahallesi'nde Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. 47 yaşındaki Burhan Köse yönetimindeki kamyonet, bir anda yoldan çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Devrilen kamyonetin sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 20 yaşındaki Özlem Şen, 27 yaşındaki Umut Köse, 2 yaşındaki Rana Buğlem Köse ile ismi henüz belirlenemeyen bir erkek yaralandı. 5 yaralı, çağırılan ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA