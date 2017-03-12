'Karabaş', 10 gün sonra bulunup kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM'da, bulunduğu çiftlikten 10 gün önce ortadan kaybolan 'Karabaş' isimli kangal cinsi çoban köpeği 450 metre yüksekliğindeki Kocadağ Dağı'nın zirvesinde bulundu. Buradaki uçurumun kenarında mahsur kaldığı belirlenen köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibinin 9 saatlik çabası sonucu kurtarıldı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde celeplik yapan evli, bir çocuk babası 45 yaşındaki Ünver Topal'ın 6 yaşındaki kangal cinsi çoban köpeği, geçen 2 Mart'ta ortadan kayboldu. Geçen 10 Mart Cuma gün, mahallenin yakınındaki 450 metre yüksekliğindeki Kocadağ'ın yamaçlarından havlama sesi duyan çoban Bayram Hak ve Emin Poyraz, merak edip baktıklarında kangal cinsi bir köpeğin uçurumun kenarında mahsur kaldığını farketti. İki çoban, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği Üyeleri ve AKUT Bodrum ekibine bildirip, yardım istedi.

OPERASYON 9 SAAT SÜRDÜ

Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyesi Bahar Coupal ve AKUT Bodrum Üyesi Erdinç Akay yönetimindeki 5 AKUT gönüllüsü, bugün saat 07.00'de çobanlar Bayram Hak ve Emin Poyraz ile Kocadağ'a tırmandı. Kocadağ'ın zirvesindeki kayalık bölgeye çıkan ve uçurumun kenarında kaldığı için aşağıya inemeyen

'Karabaş' isimli çoban köpeği, 9 saat süren operasyonla güçlükle kurtarıldı. AKUT ekibi, aç , susuz kaldığı için bitkin halde olan ve yürümekte güçlük çeken zavallı köpeği kucaklayarak kayalıklardan indirdi. Köpek, daha sonra sahibi Ünver Topal'a teslim edildi.

KÖPEĞİNİ KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Topal, köpeğini yaklaşık 1 kilometre kucağında taşıyarak otomobiline götürdü. Karabaş'ın çiftlikte çobanlık yaptığını belirten Topal, "Çok kuvvetli bir köpek. Başka bir köpek olsa, zor sağ kalırdı. Muhtemelen domuzların peşine takılıp o bölgeye gitmiştir. 3-4 kilo vermiş ama sağlık durumu iyi. Veterinere götürerek gerekli kontrolleri yaptıracağım. Üç köpeğim var onlara gözüm gibi bakıyorum, AKUT'a Karabaş'ı kurtardıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

AKUT Bodrum Ekibi Üyesi Erdinç Akay ise "Çobanların dikkati sayesinde bulunan köpeği kurtardığımız için mutluyuz. Bitkin haldeki köpek Yalıkavak'taki Animana Veteriner Kliniği götürülerek tedavi altına alındı. İlaç tedavisi görecek. Yaklaşık iki hafta içinde salığına kavuşup, tekrar eski haline dönecektir" dedi.

DHA