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İstanbul Haberi: Kardan devrilen 2 ağaç araçlara zarar verdi

Kardan devrilen 2 ağaç araçlara zarar verdi
12:419 Ocak 2017
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Kardan devrilen 2 ağaç araçlara zarar verdi
Kardan devrilen 2 ağaç araçlara zarar verdi

Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.Olay Göztepe mahallesi Ege Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı ağırlığa dayanamayarak iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı yukarı kaldırarak otomobillerin çıkmasını sağladı.Otomobilleri kurtararak ekipler daha sonra ağaçları motorlu testere ile keserek yolu trafiğe açtı

DHA

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