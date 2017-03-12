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Çanakkale Haberi: Kardelenler Kazdağları'nı süsledi

Kardelenler Kazdağları'nı süsledi
10:3612 Mart 2017
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Kardelenler Kazdağları'nı süsledi
Kardelenler Kazdağları'nı süsledi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde Kazdağları'nın Sazak Kulesi ve Beypınarı Bölgesi'nde yoğun olarak yetişen kardelenler eriyen karların arasından kendini gösterdi.
Kış aylarında doğaya ayrı güzellik katan kardelenler, buz ve karlar erimeye başlayınca açığa çıktı. Kazdağları'nda orman işçiliği yapan 55 yaşındaki Mehmet Özenç, kardelen çiçeğinin görüntüsüyle adeta bir doğa harikası olduğunu söyledi. Öenç, "Şifa olarak birçok alanda kullanıldığını biliyorum. Ama aynı zamanda da zehirlidir. Çayı yapılıp içilirse insanı zehirler. Ölümlere bile neden olabilir. Bölgeye gelen doğaseverlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

 

DHA

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