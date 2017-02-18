Kelkit'te kurtuluş coşkusu

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kurtuluş etkinliğinde katılanlar heyecanlı anlar yaşadı, aşırı soğuk havaya rağmen fener alayında yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.

Kelkit Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda dün akşam başlayan ve geç saatlere kadar devam eden kurtuluş etkinliğine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda yerel sanatçıların seslendirdiği türküler ile salonda bulunanları gönüllerince eğlendirdi. Salonda bulunanlar, Türk bayraklarını sallayarak türkülere eşlik etti. Halk oyunları ile devam eden kurtuluş gecesinde Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse’nin de oyunlara eşlik etmesi salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 99 yıl önce kazanılan zaferle bağımsızlığa göz diken emperyalist güçlere unutamayacakları bir ders verildiğini söyledi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından söz alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, organizasyonun hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti, "Tıpkı 99 yıl önce Kelkit'te düşmanlara karşı nasıl kahramanca mücadele edildiyse, 15 Temmuz’da da aynı kararlılık ve azimle mücadele edilmiştir. Bu mücadelelerimizi kanımızın son damlasına kadar sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Etkinlik, halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç'ın söylediği türkülerle devam etti. Aksaç, birbirinden güzel türkülerle salondakileri bazen duygulandırdı, bazen de coşturdu.

Kelkit İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen kurtuluş gecesi, geç saatlere kadar süren konserin ardından havai fişek gösterisi, ardından da fener alayı ile sona erdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen Kelkitliler mehter takımı eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile ilçe merkezinde yürüdü. Fener alayına ilçe Jandarma Komutanlığı komando birliği de katıldı. Vatandaşların sevgi seli arasında yürüyüşünü tamamlayan komandolar marş da söyledi.

DHA