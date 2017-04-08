Makedonya’da Türk seçmenler sandık başında

Türkiye'de 16 Nisan'da Anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması için T.C Üsküp Büyükelçiliğinde oy kullanma işlemi başladı. Üsküp seçmen kütüğünde yer alan 2 bin 422 seçmen oy kullanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, sabah saat 9'da sandıklar açıldığında oyunu kullandı.

Basına yaptığı açıklamasında, Üsküp Büyükelçiliğinde 8 ve 9 Nisan'da sabah 9' da başlamak üzere akşam 21' e kadar vatandaşların oylarını kullanabileceklerini ifade etti.

Bu seçimlerin bütün ülkeye güzellikler getirmesini temenni eden Büyükelçi Tülin Erkal Kara, 2014 yılından cumhurbaşkanı seçimiyle yurtdışında Üsküp'te seçimlerin başladığını, dolayısıyla bu seçimin 4'üncü seçim olduğunu söyledi. Üsküp Büyükelçiliği'nde 2 sandığın olduğunu, toplam seçmen sayısının geçen seçimlerden çok az bir artışla 2 bin 422 olduğunu ifade etti.

Tek temennisinin bütün vatandaşların gelip demokratik hakları olan oy kullanmalarını sağlamak olduğunu ve son düzenlemeyle yurt dışında herhangi bir yurdışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşın rahatlıkla gelip Büyükelçilik'te de oyunu kulanabileceğini açıkladı.Büyükelçi Tülin Erkal Kara, bütün vatandaşların bu demokratik haklarını kullanmalarını temenni etti.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın oy kullanmasından sonra Makedonya'da bulunan Türkiye vatandaşları oy kullanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seçimden görüntüler

Tülin Erkal Kara'nın basın açıklaması

Vatandaşların açıklamaları

DHA