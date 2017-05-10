Motosikletten açılan ateş sonucu bacağından vuruldu

KONYA'da sabah işe gitmek için evden çıkan 37 yaşındaki Abdullah Seymen, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, merkez Meram İlçesi Derecamikebir Mahallesi Menevişlik Sokak'ta meydana geldi. Çaycı olarak çalıştığı belediyeye gitmek için evden çıkan Seymen'e, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı. Seymen, tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, başlarında kask bulunan motosikletteki kişiler, olay yerinden uzaklaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abdullah Seymen, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA