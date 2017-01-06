Müezzinoğlu: Büyükanne projesi, İstanbul Sanayli Odası'yla önce 1000 ailede başlatılacak (2)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN YURT İÇİNE YATIRIM ÇAĞIRISI

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesinin startını Konya’dan veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya Ticaret Odası’nda, sanayiciler, sendika ve oda temsilcileriyle biraraya geldi.

Bu ülkede herkesin sorumluluğu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, sermayesini emniyet sibobu olarak yurt dışına götürüp yatırım yapmak isteyenlere, yatırımınızı yurt içinde yapın diye çağrıda bulundu. Müezzinoğlu, şunları söyledi:

''Bu ülkede karamsarlık yaymak isteyenlere prim vermek, bu milletin yarınları ve milli duruşu olamaz. Birilerinin kurduğu tuzaklardan korkarak, ben de dışarıda tedbir alayım diyerek yatırım yapmamak ve sermayesini dışarıya emniyet sibobu olarak göndermek, milli ve yerli duruş olamaz. Bu millet bunların hiç birine hakkını helal etmez. Olaylar, sıkıntılar var, ben tedbirimi alayım. Ben daralayım, dışarıya biraz emniyet stoğu yapayım demek, açıkçası dün bir siyasimiz, 'Anayasa için, anayasaya evet oyu vermek ihanettir' demiş, bence o çok yanlış bir cümle ama dışarıya kendisi için stok yapanlar esasında bu ülkeye ve millete ihanet edenlerdir. Bu ülkede kazandığını yeri geldiği zaman bu ülke için feda edemeyeceksek, milli oluşumuz da yerli oluşumuz da sorgulanır.’’

BUGÜN FEDEKARLIK GÜNÜ

Bir adım daha ileriye giderek Türkiye için oynanan oyunları bozmakta herkesin üzerimize düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, ''Akşam eve gittiğimizde vicdanımız huzurlu olacak. Toplumla yüz yüze geldiğimizde toplumun gözünün içine de yüreğinin derinliklerine de bakabilecek öz güvenimiz olacak, samimi vicdani duruşumuz olacak. O nedenle, zor zamanda ülkenin, milletin yanında duruşunu ve gerekli adımları atışını yapamayan arkadaşlarımız, bu ülkenin milli ve yerli duruşu, insanları diğerlerine örnek olacak cesarete diğerlerinin de oluşturacağı kayıpları da telafi edecek duruşu göstermek zorundayız. Bugün fedakarlık günüdür. Fedakarlık günü olmak, korkmak demek değildir. Fedakarlık günü, ülkeyi emniyete alacak adımları atmak için daha fazla risk, yağmursa yağmurda ıslanacağız, çamursa çamurda yürüyeceğiz, karda kışta bu mücadeeyi vereceğiz. 100 kişi ise 110 kişi yapacağız. Bir kişi ise bin 50, bin 100 kişi yapacağız. Onun riskini öyle veya böyle göğüsleyeceğiz. Zora geldiğimizde hep beraber paylaşarak azaltacağız’’ diye konuştu.

Türkiye’nin ayrıştırılmak istendiğini belirterek Ortaköy’deki terör saldırısına değinen Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

''Yılbaşı gecesi Reina'da yapılan eylemi, DEAŞ’ın yapabilme kabiliyetinin olmadığını, 79 milyon ülke insanının aklı başında olan herkes analiz ediyor. DEAŞ yapsa yapsa bir canlı bombayı üzerine yerleştirir orada patlatır. Ama hadise öyle değil. Bugün geldiğimiz noktada bile her boyutuyla, milimetrik hesaplanmış hain bir terör eylemi veya bir büyük oyun. Terör eylemiyle bu milletin kaderiyle oynanmak istenen, bu milletin yaşam tarzları çatışması zemini hazırlanmaya çalışılıyor. O gece yılbaşını kendi duygu dünyası ile kendi mutlu olma dünyasıyla orada kutlamak isteyen masum insanlara, o silahı çeken insan olamaz. İnsanı değer taşıyamaz. Hiç bir inancın, hiçbir milletin, hiçbir değerin mensubu olamaz. Ama bunu oynatan, bu değerleri çatıştırabilmenin stratejik alanın planlıyor. Ondan sonra da twiterlardan, sosyal medyadan bu ülkeyi ayrıştıracak yaşam tarzları nedeniyle çatıştıracak oyunları ve tuzakları bu milletin karşına getiriyor. Ama hiç tereddütleri olmasın ki, bu millet bu oyunları prim vermedi vermeyecek."





DHA