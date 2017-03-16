Muş'ta FETÖ'den 4 tutuklama

MUŞ'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock programını kullandıkları belirlenen biri mahrem imam olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ByLock şifreli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen mahrem imamlar ve akademisyen öğretmenlerle ilgili olarak 10 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, gözaltına alınan 1’i mahrem imam olmak üzere 4 kişi tutuklandı, 2 kişi kontrol şartı ile 5 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DHA