Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muş Haberi: Muş'ta FETÖ'den 4 tutuklama

Muş'ta FETÖ'den 4 tutuklama
12:1616 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Muş'ta FETÖ'den 4 tutuklama
Muş'ta FETÖ'den 4 tutuklama

MUŞ'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock programını kullandıkları belirlenen biri mahrem imam olmak üzere 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ByLock şifreli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen mahrem imamlar ve akademisyen öğretmenlerle ilgili olarak 10 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, gözaltına alınan 1’i mahrem imam olmak üzere 4 kişi tutuklandı, 2 kişi kontrol şartı ile 5 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar