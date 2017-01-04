Mustafa Denizli’den açıklama

SPOR dünyasının ünlü ismi Mustafa Denizli, özel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği böylesi bir dönemde, özel hayatımın kamuoyu önünde tartışılması ve gündemi meşgul etmesinin tarif edilemez üzüntüsü içerisindeyim.

Aylar önce açmış olduğum bu davanın bilgim ve isteğim dışında medyaya yansımış olması ve buna verilen yanıtlar, polemik yaratma arzusu tavrımı değiştirmeyecektir. Tarafıma yöneltilen bütün iddialarla ilgili mahkemeye gerekli belge ve resmi evrakları sunan bizzat şahsımdır. Dolayısı ile Yüce Türk Adaleti'nin önünde yapılacak olan yargılamanın gazete haberleri üzerinden manipüle edilmesi ve yönlendirilmesinde taraf olmayacağımı saygılarımla arz ederim”



DHA