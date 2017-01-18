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İstanbul Haberi: Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)

Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)
22:1718 Ocak 2017
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Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)
Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)

Soner HASIRCIOĞLU Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İsatnbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çoksayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere giriyor.

 

DHA

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