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Antalya Haberi: Ölen Akdeniz foku sahilde bulundu

Ölen Akdeniz foku sahilde bulundu
18:187 Ocak 2017
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Ölen Akdeniz foku sahilde bulundu
Ölen Akdeniz foku sahilde bulundu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde ölü Akdeniz foku sahile vurdu. Fok, belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı sahilde 4 gün önce de Caretta caretta ölüsü bulundu.
Alanya'ya bağlı Keykubat Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar kıyıya vuran Akdeniz foku buldu. Baş tarafında yara izleri bulunan fokun ölü olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine gelen Alanya Belediyesi ekipleri, ölü foku sahilden kaldırdı. Aynı bölgede 3 Ocak'ta da Caretta caretta kaplumbağasının ölü bulunduğu belirtildi.
Foku sahilde bulan İbrahim Akdağ, "Nadir bulunan ve korunması gereken bir hayvan olduğunu biliyordum. Onu sahilde ölü görmek beni üzdü. Birkaç gün önce de aynı sahilde ölü bir kaplumbağa görmüştüm. Bu gün de foku görünce yetkilileri arayarak bir haftada 2 deniz canlısının ölü olarak sahile vurduğunu, bunun araştırılması gerektiğini söyledim" dedi.

DHA

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