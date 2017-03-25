Oltu'da bayraklı fener alayı coşkusu

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen bayraklı fener alayı coşkulu olarak yapıldı.

Oltu Belediyesi ile Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği fener alayı dün saat 18.00'de Oltu kalesi önünde başladı. Kale Meydanı'nda 7’den 70’e herkesin katıldığı fener alayında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Mehter takımının çaldığı marşları eşliğinde meşalelerle yapılan yürüyüş Çarşıbaşı, Ziyabey Caddesi, Saat kulesi, Erzurum Caddesi, Devlet Hastanesinden tekrar Oltu Kale Meydanında son buldu. Meydanda saygı duruşu bulunuldu ve topluca İstiklal Marşı okundu. Fener Alayı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve Belediye Başan Yardımcısı Osman Coşkun'un yaptığı konuşmaların ardından son buldu.

DHA