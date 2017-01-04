Ölüm uykusu

VAN'dan, Adana'ya sebze almak için gelen 44 yaşındaki Fesih Gezer, ısınmak için kamyonetine koyduğu semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Yaklaşık 5 gün boyunca kamyonetin içerisinde duran cesedi, yanına park eden kamyondaki sürücü fark etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde manavlık yapan Fesih Gezer, 27 Aralık'ta sebze-meyve almak için Adana'ya geldi. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne 29 Aralık'ta giriş yaptığı belirlenen Gezer, kamyonetin kaloriferini açmak yerine ısınmak için semaverde çay demleyip içti. Fesih Gezer, semaverdeki odunlar yanarken de kamyonetin içine alıp bir süre sonra da uykuya daldı. Semaverden çıkan gaz nedeniyle kendinden geçen Fesih Gezer, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Devrilen semaver, aracın koltuğunun bir kısmını ve Gezer'in yüzünü de yaktı.

Cep telefonunun şarjı biten Fesih Gezer'e ulaşamayan Van'daki yakınları, kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olabileceğini, bu yüzden de geciktiğini düşündü. Bu arada durumu bir kamyoncu fark etti. Gezer'in uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen kimliği belirlenemeyen sürücü, yükünü alıp, yola çıktıktan sonra 155'i telefonla aradı. Gezer'in aracını park ettiği noktayı tarif eden kimliği belirsiz sürücü, "Ölmüş olabilir, uzun zamandan beri hareketsiz yatıyordu" diye bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Fesih Gezer'in cesedini buldu. Kamyonetin sahibi B.O., telefonla arayan polislere, "Ruhsat benim adıma, ancak sahibi ben değilim. Aracın gerçek sahibi Fesih Gezer, devri benim üzerime" diye cevap verdi. Polis, bu şekilde kamyonetin Fesih Gezer'e ait olduğunu tesbit etti.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasının ardından Fesih Gezer'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA