Ordu’nun hedefi 1 milyon turist

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)– ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kenti son 4 yılda ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandığını, geçen yılın sonu itibariyle 602 bine çıkan turist sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu düzenlediği basın toplantısında kente son 6 yılda gelen turist sayısını değerlendirdi. 2011’de Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 214 bin 306 iken, 2013’te bu rakamın 294 bin 240’a yükseldiğini, son dört yılda da yüzde 50 artışla 2016 yılı itibariyle bu sayının 602 bine yükseldiğini vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu kaydetti. 2015’te Ordu’yu 483 bin 582 turistin ziyaret ettiğini, yüzde 25’lik artışla bu rakamın 600 bini geçtiğini vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, “İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında sadece bir yılda yüzde 25 artış yaşanmasını önemsiyoruz. Ordu’ya göreve geldiğimizde, şehrin güzelliklerini gördükten sonra turizm pastasından yeterince pay alamadığını fark ettik. Türkiye’de son dönemlerde Karadeniz ve yayla turizmi bayağı rağbet gören turizm dalı haline geldi. Artık turizmde bir çok dallar oluştu. Sağlık turizmi, doğa turizmi, ekoturizm gibi bir çok alt dalları var. Birçok turizm dalını bünyesinde barındıran Ordu, aslında çok şanslı bir il durumunda. Ama turizm pastasından yeterince pay alamıyor. Ordu’yu tanıttıkça daha çok turist getireceğiz” dedi.

YATAK KAPASİTESİ 5 BİNİ BULDU

Ordu’nun turizm hedefinin 1 milyon olduğunu, körfez ülkelerinden Arap turist sayısında da artış yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Vali Balkanlıoğlu, “Ordu’nun içeride ve dışarıda yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerimizin ardından turist sayısı birkaç senede 602 binleri buldu. Hedefimiz olan 1 milyonun şu anda yarısını geçtik. Yatak kapasitemizde 5 bini buldu. Bu rakamlar bizler için sevindirici ve gelecek için umut veriyor. Bizim burada maksadımız turist sayısını arttırmaktır. Mevcut turistlerden pay kapmak veya pastayı paylaşmak değil de pastayı büyütmek istiyoruz. Karadeniz’de yayla turizminin pastasını büyütmeyi arzu ediyoruz. Daha önce tanıtım yapılmayan Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Lübnan, Umman, Suriye gibi ülkelere tanıtım yaptık" diye konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, 602 bin turist sayısına ulaşan Ordu’nun, turizm konaklama gelirinin de yıllık 280 milyon TL’ye yükseldiğini sözlerine ekledi.

DHA