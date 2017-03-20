Ortaokul öğrencisi Sıla ölü bulundu

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Sıla Karaoğlu bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Polis, aynı mahallede evi ve okulu bulunan Sıla’nın, 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki merdiven boşluğundaki balkondan atlamış olabileceği üzerinde dururken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri sabah işe gitmek için evden çıktıklarında yerde kanlar içinde bir kızın hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kızın öldüğü belirledi. Polis, yaptığı incelemede ise kızın olay yerinin yakınındaki Mithat Paşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Sıla Karaoğlu olduğunu belirledi. Evleri de olay yerine yakın olan Karaoğlu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Sıla'nın apartmanın 5'inci katındaki merdiven boşluğundaki balkondan atlamış olabileceği üzerinde dururken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.







DHA