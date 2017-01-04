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Kayseri Haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü
21:054 Ocak 2017
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Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü

– KAYSERİ’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 79 yaşındaki Hilal Güçlü, yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Güçlü’ye, Hüsnü Kartal yönetimindeki 38 LV 806 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Güçlü, olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hilal Güçlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Güçlü'nün cesedi, otopsisi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.

DHA

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