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Samsun Haberi: Otomobilinde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu
18:294 Ocak 2017
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Otomobilinde ölü bulundu
Otomobilinde ölü bulundu

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 61 yaşındaki Şaban Aylan, otomobilinde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Bafra İlçesi'nde bulunan Seyhulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir deponun önünde 55 NM 347 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaban Aylan'ın öldüğünü tespit etti. Aylan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla iligli soruşturma sürüyor.

DHA

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