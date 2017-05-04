Özhaseki: Ana muhalefet mızıkçılık yapıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 16 Nisan referandumdaki mühürsüz oylarla konuşurken 'Aldığım bilgilere göre 100'e yakın sandıkta mühürsüz oy kullanıldığı bildirildi. Bu oyların tamamını 'Hayır'a saysak bile 25 bin eder, bunun için ortalığı ayağa kaldırmak yanlıştır” dedi.

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Mehmet Özhaseki, valilik önünde il protokolü tarafından karşılandı. Valilikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kendisine göre 16 Nisan Anayasa referandumu ile ilgilii belki de söylenmesi gereken en önemli konunun mühürsüz oy tartışması olduğunu söyledi. Özhaseki şöyle konuştu:

'Bunun yurt içinde gerekse yurt dışında referanduma gölge düşürür durumda mızıkçılık yaparak gölge düşürmek yanlıştır. Ana muhalefet bu konuda mızıkçılık yapmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kurtarmaya çalışıyor. Kendi içindeki çatlağı yurt dışına yansıtarak Türkiye'nin itibarını zedelemesi hepimizi üzmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetmemek istiyor. Sürekli Avrupa'yı örnek veren Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetti. Bence koltuğunu bırakıp gitmesi en doğru karar olur. Sık sık dillendirilen mühürsüz oylarla ilgili Adalet Bakanlığı yetkililerine kaç sandıkta ve ne kadar itiraz edilen oy olduğunu sordum. 'Hangi sandıklarda şaibe ve sıkıntı var ve bunlara itiraz söz konusu olmuş bunu dikkate almak lazım' dedim. Adalet Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşlar 100'e yakın sandıktaki mühürsüz oylarla ilgili itiraz olduğunu söylediler. Bildiğiniz gibi tüm sandıklarda her partinin yetkilileri ve temsilcileri de vardı. Bir sandıkta olsa olsa 250'şer oy vardır. Taş çatlasa bu oyların tamamı 25 bin eder. Bu oyların hepsini Hayır'a saysak bile seçim sonuçlarını değiştirmez. Ortalığı ayağa kaldırmak yanlıştı.”

Özhaseki, referandum sonrası dövizin düştüğünü, enflasyonun ise dizginlendiğini hatırlatırken, 'Referandum sonrası gördüğünüz gibi Avrupa Birliğininde tavrı değişti. Önümüzde bizi bekleyen iyi ve güzel gelişmeler var“ diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik bakanı Özhaseki, Çin ile Türkiye arasında imzalanacak “E-Ticaret” anlaşmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ve kendisinin konuya sıcak baktığını o nedenle bugün bu anlaşmanın hayata geçirildiğini söyledi..

DHA