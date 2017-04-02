Politikacıları bir araya getiren düğün

BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kızı Merve ile Eray Kurt'un düğünü, çok sayıda politikacı ve yöneticiyi bir araya getirdi.

Dün gece bir otelde yapılan düğüne KKTC eski Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, TBMM Başkan Vekili. Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, CHP Milletvekili Ali Şeker, eski milletvekili Abdullah İleri, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB eski Başkanı Bedrettin Dalan katıldı.

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken ayrıca Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Başkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, çok sayıda işadamı katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşi Hatice ile kızlarını verirken çok zorlandığını belirterek, "Tabiri caizse üzerimden dozer geçti. Merve bir başka. Benim için hem zor hem de mutlu bir gün" dedi.

DHA