Putin: Türkiye'ye ilişkilerimizin normalleşme süreci tamamlandı (2)

Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan'la Soçi'deki görüşmesinin ardından, 'Yakın geçmişte ilişkilerimiz bir dayanıklılık sınavından geçti, normalleşme süreci yaşadık. Ortaklık ve işbirliğine dönüyoruz. Türkiye'ye ilişkilerimizin normalleşme süreci tamamlandı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saat süren görüşmelerinin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. Başkan Putin'in Soçi'deki konutunda gerçekleşen toplantıda Putin, karşılıklı yatırım ve ticaretin artırılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Görüşmede Türk akımı projesinin ele alındığını, Orta Doğu ve Suriye sorununu görüştüklerini belirten Putin, 'Suriye sorununun çözümü siyasi yolla mümkün olacaktır,' diye konuştu.

'Milli para birimlerinin kullanılması kararı aldık'

Vladimir Putin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 'Görüşmelerde ekonomik alana odaklandık. Karşılıklı kısıtlamaların kaldırılması, yatırımın güçlendirilmesi ve ticaretimizde milli para biriminin kullanılması gibi kararları aldık. Karşılıklı ticaretimizde düşüşü durdurabildik ve bu senenin ilk aylarında artış kaydettik. Karşılıklı hizmet ticareti ve anlaşmanın hazırlanmasının tamamlanması konusunda anlaştık.'

'Rusya, Türkiye'nin doğalgaz yüzde 55'ini, kömürün yüzde 33'ü ve petrolün yüzde 18'ini karşılamaktadır. Türk akımı projesi görüştük, bu proje kapsamında iki hat 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki hat döşenecektir. Biri Türkiye'den geçecek, diğeri Avrupa'ya gidecektir. Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında, Rusya'nın yatırım hacmi 22 milyar olacaktır. 2019 yılında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılları düzenleyeceğiz' diyen Putin, iki ülke arasındaki turizm ilişkisine de değindi: 'Mayıs ayında dışarıya çıkacak Rus turistlerin üçte biri Türkiye'yi tercih etmiştir. Rus turistlerinin güvenliğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır.'

'Sayın Erdoğan ile hemfikiriz'

Putin 'Sayın Erdoğan ile hemfikiriz ki, Suriye'de çözüm sadece diplomatik ve siyasi yöntemle olabilecek. Suriye hükümet ordusu ve muhalefet arasında çatışmaları durdurabildik ve bu her iki tarafı ortak müzakere masasına oturtabildik. Bugün zaten Astana'da istişareler yapılacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm Türk dostlarımıza yapıcı müzakereler için teşekkür etmek istiyorum' diye konuştu.

Ülkemiz için Suriye 6 yıldır kanayan bir yara'

Putin'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadelerde bulundu:

Son iki ay içerisinde Rusya'ya ikinci ziyaretimi gerçekleştiriyorum. Misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sık sık telefon görüşmelerimiz de devam ediyor. Tüm bu görüşmeler sayesinde siyasi ilişkilerimizde, arzu edilen ivmeyi yakalıyoruz. Münasebetlerimizin çok daha ileri taşınması noktasında her iki tarafta da güçlü bir irade bulunuyor. Bugün başta ekonomik ve ticari konular olmak üzere atılması gereken adımlar konusunda istişarelerimizi yaptık.

Ekonomi kurmaylarımız Moskova ve Ankara'da sık sık bir araya geliyor. Ticari ve ekonomik işbirliğimiz önündeki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyor. Türk akımı ve Akkuyu konusundaki işbirliğimiz ise hassasiyetle ilerliyor. Sayın Putin ile görüşmemizde Suriye ile kriz başta olmak üzere bölgesel konuları konuştuk. Benim çok sevdiğim bir Rus atasözü var, 'Kimin neresi ağrıyorsa, onunla ilgili konuşur' diye. Ülkemiz için de Suriye 6 yıldır kanayan bir yara.

Çocuklar sokakta neşe içinde oynarken, baharın güzelliğini doyasıya yaşarken Suriyeli çocukların her gün ölümle burun buruna gelmeleri bizlerin ortak acısıdır. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan, aynı kumaştan kesilmiş bir ülkeyiz. Hemen yanı başımızda yükselen çocuk feryatlarına nasıl sessiz kalabiliriz Nasıl gözlerimizi kapatabiliriz'

Görüntü Dökümü:

– Basın toplantısında Putin ve Erdoğan'ın konuşmaları

DHA