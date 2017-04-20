Rehber adaylarına 'mastika öğrenin' tavsiyesi

KUŞADASI'nda turizmin değerlendirildiği sempozyumda konuşan Rehberler Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, rehber adaylarına, turizmde önümüzdeki yıllarda da iyileşme umudu olmadığını öne sürerek Türk gruplara hizmet vermek için iyi Türkçe ve mastika dansı öğrenmelerini önerdi.

Kuşadası'nda Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Salonu'nda '2016 Türk Turizminin Değerlendirilmesi, 2017 Yılından Beklentiler ve Turist Memnuniyetinin Arttırılması' başlıklı sempozyum düzenlendi. Prof.Dr. Alp Timur'un oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Şener Yılmazçelik, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, ADÜ Öğretim üyesi Funda Cengiz, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sönmez ve Tura Turizm Yetkilisi İlker Horozcu turizmin içinde bulunduğu durum ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Sempozyum açılışında konuşan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye'nin turizm açısından dünyanın en kaliteli ve ekonomik destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, 'Kuşadası, Türkiye'de en çok turist ağırlayan yerleşimlerden biriydi. Zaman içinde bu gücümüzü kaybettik. Bunun en belirgin nedeni sürdürülebilir turizm yöntemlerini kullanamamamız oldu. Gerek turizmde kullandığımız yanlış yöntemler, gerekse yaşanan bu krize sebep olan olaylardan ders çıkarıp turizmi canlandırma yollarını aramalıyız' dedi.

'KÖTÜNÜN İYİSİYİZ'

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise turizmin gelişiminde tanıtım ve organizasyonun önemine değinerek, 'Türk turizmi olarak en büyük eksiğimiz gelişen teknoloji ve uygulamalara ayak uyduramamamız oluyor. Ülke turizmi kötü günler yaşıyor fakat Kuşadası diğer turistik yerleşimler kadar kötü etkilenmedi. Kötünün iyisi durumundayız. Bu durumu iyi değerlendirip turizmi eski günlerine döndürebilmek için daha çok çalışmalıyız' diye konuştu.

'2018 DE PARLAK GEÇMEYECEK'

Aydın Rehberler Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, iç turizmde hizmet olanağı dışında seçenek kalmadığını belirterek öğrencilere iyi Türkçe ve otobüstekileri eğlendirmek için mastika dansı öğrenmelerini önerdi. Gürçavdı, şunları söyledi:

'Rehber olacak arkadaşlara sesleniyorum; 2018 de parlak geçmeyecek. Ortadoğu ülkesi gibi durduğumuz sürece de, değil önümüzdeki yıl, 2023 yılında bile değişen bir şey olmaz, böyle devam eder. Bu kadar teşvik verildi, bir umutla olur denilerek fuarlarda çok ciddi paralarla tanıtımlar yaptı. Tüm bunlara rağmen turist gelmeyecek. Önce kendinizi duruma adapte edin. Eskiden deneyimlerimizden yararlanmak isteyen genç rehber arkadaşlar gelip 'hangi dili öğrenelim' diye sorardı. Biz de o yıl ve sonrasında hangi ülkeden turist geleceğini öngörerek İngilizceden sonra o ülkenin dilini söylerdik. Portekizce derdik. Korece ve Çince öğrenilmesini önerirdik. Şimdi Arapça öğrenilmesini isteyeceğiz, ama Arap turistlerin rehberle pek işleri olmadığı için gereksiz. Siz en iyisi mastika oynamayı öğrenin. Otobüslerde Türk grupları için genellikle göbek atmak gerekiyor. Ondan sonra Türkçenizi geliştirin. Yabancı dil öğrenmezseniz de olur. Sektörden kaçıp gitmenin anlamı yok. Çünkü birkaç yıl yabancı turistlerle çalışmayacağımız ortaya çıktı' diye konuştu. Gürçavdı, hükümetin iç turizmin geliştirilmesi için otobüs başına teşvik vermesini, otelcilerden Türk müşteriler için KDV almamasını istedi.

DHA