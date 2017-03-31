Samsun'da yunus ölüsü sahile vurdu

SAMSUN'un Atakum İlçesi sahilinde yunus ölüsü bulundu.

Samsun'un Atakum İlçesi sahilinde kıyaya vuran 1 metre uzunluğundaki yunusu görenler polise haber verdi. Polis de Atakum Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Ekipler yunusun ını çekerek inceleme yaptı ve başka ölü yunus olup olmadığını araştırdı. Yapılan ilk kontrollerde yunusta bir yara izine rastlanmadı. Yapılan incelemeden sonra yunus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, incelemek üzere belediyeye götürüldü.

DHA