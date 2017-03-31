Selimiye gölgesine Fatih Sultan Mehmet heykeli

EDİRNE’de valilik ve belediye tarafından ortak yaptırılan Fatih Sultan Mehmet heykeli ile 'şahi' topları Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii önündeki alana törenle dikildi.

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in bornozdan yapılmış at üzerindeki heykeli ile İstanbul’un fethinde kullanılan ve Edirne’de dökülen 'şahi' toplarının Selimiye Camisi'nin önündeki alana dikilen maketinin açılışı törenle yapıldı.

Açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne CHP Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afşin, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, Edirne İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fatih Sultan Mehmet’in padişahlar arasında Osmanlı İmparatorluğu’na en fazla katkısı olan padişah olduğunu ve kendisinin Edirneli olduğunu söyledi. Gürkan, "36 padişahın arasında Osmanlı İmparatorluğu’nu beklide en çok büyüten en çok yücelten padişah en çok geliştiren bir büyük padişahın dün doğum gününü kutlamaya başladık. Edirneli olması her zaman bize gurur ve mutluluk vermiş olan Fatih Sultan Mehmet, bugün doğumundan tam 585 yıl sonra yine aramızda. Kendisini rahmetle saygıyla yad ediyoruz" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir de Edirne'nin, Osmanlı İmparatorluğu’nda yüz yıllardır farklı medeniyetlerde insanların bir arada yaşadığı bir kent olma özelliğini taşıdığını söyledi. Vali Özdemir, "Dünyanın ihtiyacı olan bir çok kültürlülüğün hoşgörünün yaşandığı bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu konu tarihsel gelişim olarak Edirne, bu konuda yine aynı şu anda da farklı inanç ve düşüncedeki insanlar bir birlerine hoş görülü , bir birleriyle barışık hiç kimse kimsenin özel hayatına karışmıyor. Ve özel hayatına karışılmasında istemiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol birlikte kurdeleyi keserek heykelin açılışını yaptı. Açılışın ardından katılanlara etli pilav ve ayran dağıtıldı.