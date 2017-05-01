Sendikalar Taksim Meydanı'nda

Gülseli KENARLITaner YENER-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalar Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve SİME-SEN ayrı ayrı kortejler halinde Taksim'e geldi.

HAK-İŞ TALEPLERİNİ SIRALADI

İlk olarak Taksim'e HAK-İŞ geldi. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden 'Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı', 'İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs' sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi. Burada 40 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup adına İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman açıklama yaptı.

Şişman, açıklamasında 'Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını, insan onuruna yaraşır saygın, asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve yoksulluğun önlenmesini talep ediyoruz' dedi Ardından gelen SİME-SEN heyeti de Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, ardından Cumhuriyet anıtına çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ HEYETİ'NDEN KIDEM TAZMİNATI VURGUSU

Son olarak TÜRK-İŞ korteji Gümüşsuyu'nda yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. “1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız' ve “Tazminata dokunana eller kırılsın' şeklinde slogan atan kortej, Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı.

Kortej daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada TÜRK-İŞ heyeti adına TÜRK-İŞ Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat basın açıklaması yaptı. Irgat, “Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekün hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve tüm dünyada egemen kılacak güç bizleriz. Tüm kurum ve kurallarıyla demokrasi ancak bizlerin mücadelesiyle sağlanabilir' diye konuştu.

DHA