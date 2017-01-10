Soğuktan donmak üzere olan serçeyi kurtardılar

ŞİŞLİ'de karlı havada cama çarparak düşen serçeye servis şoförleri ölmekten kurtardı. Karların üzerine düşen serçeyi alarak, kalorifer peteğinin yanında götürdüler. Bir süre ısınan serçe, doğaya salındı.

Şişli Evlendirme Dairesi kafeteryasında oturan servis şoförleri saat 16.00 sıralarında cama bir kuşun çarptığını fark etti. Dışarıya çıkarak etrafı kontrol ettiler. Karlar içinde bir serçenin hareketsiz şekilde durduğunu görünce alarak kafeteryaya götürdüler. Kuş bir süre ısınıp, kedisine geldikten sonra, doğaya salındı.Kuşu bularak beresinde ısıtan servis şoförü Oktay Can "Serçe cama çarparak yere düştü. Ben cama bir kuşun çarptığını görünce hemen dışarı çıkarak serçeyi karlar içinden aldım. Kaloriferin yanında onu ısıtacağım. Kaloriferin yanında ısınan serçe kendine gelince doğaya salacağım" dedi.

DHA