Sosyal medya anketlerden daha etkili

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi anket firmaları çalışmalarını sürdürürken yapılan araştırmaya göre sosyal medya diğer kitle iletişim araçlarına göre çok daha etkili olduğu belirtildi.

Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel araştırma sonucuyla ilgili olarak, "Öncelikle şu tespiti belirteyim; Özellikle genç seçmenler sosyal medya aracılığıyla referandum konusunda bilgi ediniyor. Yaş gruplarında ara açıldıkça yani yaş ilerledikçe sosyal medyanın gücü azalıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medya özellikle seçimlerde seçmen üzerinde güçlü bir etki bırakıyor. Bir başka deyişle, sosyal medyayı akılcı ve aktif olarak kullanan siyasi partiler, genç seçmen başta olmak üzere geniş kitleleri daha fazla etkilemekte.ö dedi.

SOSYAL MEDYA YÜZDE 36

Referandum ile ilgili olarak en çok hangi iletişim aracı ile bilgi ediniyorsunuz sorusuna verilen cevaplar ve oranları şöyle: Referandum ile ilgili olarak en çok hangi iletişim aracı ile bilgi ediniyorsunuz sorusuna: Yüzde 36 Sosyal medya ve internet, yüzde 30 televizyon, yüzde 15 gazete ve dergi, yüzde 10 siyasi parti temsilcileri, yüzde 4 mitingler, yüzde 3 aile ve arkadaş çevresi, yüzde 1 radyo, yüzde 1 diğer." "Sosyal medyada referandum ile ilgili çıkan haber ve yorumları inandırıcı buluyor musunuz" sorusuna ise yüzde 68 evet, yüzde 26 hayır, yüzde 6 cevap yok cevabı verildi.

SEÇMEN MADDELERİ BİLMİYOR

Ali İhsan Adıgüzel, anketlerde ilginç bir başka saptama daha yaptıklarını vurgulayarak "Yaptığımız anketlerde gördük ki, maalesef seçmenlerin ciddi bir bölümü halen maddelerin içeriğini hatta kaç maddenin oylanacağını bile bilmiyor." dedi

DHA