Tartıştığı 3 çocuk annesi ablasını öldürdü

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, 30 yaşındaki Kadir P., tartıştığı ablası 32 yaşındaki Sevim Çedik’i tabancayla kurşun yağdırdı. Vüvuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralan 3 çocuk annesi Sevim Çedik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Kadir P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir P. ile falcılık yapan ablası Sevim Çedik, evde yemek yerken tartışmaya başladı. 3-4 gün önce yaptıkları tartışmanın yeniden alevlenmesi üzerine öfkelenen Kadir P., belinden çıkardığı tabancayla ablasına kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan evli ve 3 çocuk annesi Sevim Çedik, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Kadir P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sakladığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kadir P., ifadesinde, "3-4 gün önce tartıştığım ablam bana hakaret etti. O yüzden ateş ettim" dedi. Şüphelinin üzerinden çıkan tabancanın 2013 yılında Samsun'un Bafra İlçesi'nden çalındığı öğrenildi.

DHA