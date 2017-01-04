Tecavüz iddiasına 2 beraat

ANTALYA'da, eski eşi 42 yaşındaki Nermin A.'nın kuzeni S.A.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 36 yaşındaki Halit T., kadının şikayetini geri çekmesi nedeniyle, ilk duruşmada beraat etti. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yargılanan Nermin A. da beraat etti.

Antalya'da oturan 22 yaşındaki A.A., uyuduğu sırada üvey babası Halit T.'nin görüntülerini çektiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Halit T.'nin bilgisayarı incelemeye alındı. İncelemede, Halit T.'nin boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği Nermin A. ve kuzeni S.A. ile grup seks yaparken çekilmiş görüntüleri tespit edildi. Görüntüler üzerine S.A., Halit T.'nin kendisine tecavüz ettiğini; Nermin A.'nın ise Halit T.'nin zoruyla tecavüz sırasında görüntü çektiğini iddia etti.

S.A., olay günü alkollü olduğu için bilincinin kapalı olduğunu, kendisini koruyamadığını, Halit T.'nin daha sonra bu görüntülerle kendisine şantaj yaparak, grup sekse zorladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Tutuklanan Halit T. hakkında 'kendisini savunamayacak kişiye nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', Nermin A. hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

AĞIR CEZADA DAVA AÇILDI

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Halit T., suçlamaları kabul etmedi. Boşandığı eşi ve eşinin kuzeniyle kendi istekleriyle üçlü seks yaptıklarını anlatan Halit T., "Olay günü içki içip porno film izledik. Sonra eski eşimle yatak odasında sevişmeye başladık. Ancak daha sonra S.A. da yanımıza geldi. Üçümüz sevişmeye başladık. S.'nin isteğiyle eski eşim de cep telefonuyla çekim yaptı. Bu görüntülerin bir kısmını sildik. Kimseye şantaj yapmadım" dedi.

'BİZ YANINA GİTTİK'

Nermin A. ise S.A.'nın yanlarına gelmediğini, kendilerinin salonda çırılçıplak yatan kuzeninin yanına gittiklerini söyledi. Halit T.'nin ısrarıyla cinsel ilişki yaşadıklarını iddia eden Nermin A., "Eski eşim cep telefonuyla görüntü çekmemi istedi. Onların rızasıyla çekim yaptım. Bu görüntülerden ikisini sildim. Bir tanesi Halit'in telefonunda kalmıştı. Şantaj olayı ile ilgili onların arasında ne geçti bilmiyorum" dedi.

Olayın ortaya çıkması üzerine önce şikayetçi olup daha sonra vazgeçen S.A. da ifadesinde, "Rızamla üçümüz evin salonundan cinsel ilişkiye girdik. Bu ilişki benim de rızamla kameraya alındı. Halit bir süre sonra beni arayıp Antalya'ya gelmezsem görüntüleri internette yayınlamakla tehdit etti. Ama ben gelmedim" dedi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Halit A.'nın görüntülerini çektiği gerekçesiyle şikayetçi olan A.A. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Görüntüleri çekildiğinde 17 yaşında olduğunu belirten A.A., annesi, Halit T. ve S.A.'nın sevişme görüntülerinin kendi şikayeti üzerine ortaya çıktığını söyledi. Şikayetçi olmasına rağmen zaman aşımı nedeniyle Halit T. hakkında takipsizlik kararı verildiğini anlatan A.A., "Gece çığlık sesi üzerine uyandığımda sanık Halit annemi dövüyordu. Annem koridorda çırılçıplaktı. Halit anneme, 'Devam edeceksin' diyordu. Annem de 'Yapmak istemiyorum' diyordu. Daha sonra Halit, annemi saçından tutarak salona götürdü. Salonda çıplak yatan S., Halit'e, annemi kastederek 'Video çekmeye devam etsin' diyordu. Bu olaydan sonra annem psikolojik olarak çok etkilendi. Psikolojik tedavi gördü" dedi.

Yargılama sonunda S.A.'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan davanın düşürülmesine karar veren mahkeme, diğer suçlardan da delil yetersizliğinden Halit T.'nin tahliyesine ve beraatına karar verdi. Mahkeme, Nermin A.'nın da üzerine atılı suçlardan beraatına hükmetti.

DHA