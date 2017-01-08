Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ Haberi: Trakya'da eğitim 1 günlük 'kar' tatili

Trakya'da eğitim 1 günlük 'kar' tatili
16:458 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Trakya'da eğitim 1 günlük 'kar' tatili
Trakya'da eğitim 1 günlük 'kar' tatili

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri yoğun kar yağışının ardından yarın eğitime 1 gün ara verilerek tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen yağışı havanın etkisine giren Trakya'da, 3 gündür süren kar yağışı dün gece itibariyle etkisini yitirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma ve sıfırın altına inen hava nedeniyle eğitime yarın 1 günlük ara verildiğini açıkladı.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valiliği açıklamalarında şöyle denildi:
"09/01/2017 Pazartesi günü merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 (Bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü 1(Bir) gün idari izinli sayılacaktır."
 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar