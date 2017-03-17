Tunceli'de kaza: 2 yaralı

TUNCELİ'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün tali yola uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Tunceli-Elazığ karayolu Mameki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nedim Güngörmüş yönetimindeki 23 HV 257 plakalı kapalı kasa münübüs, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, mezbahane yoluna uçtu. Yaklaşık 20 metre sürüklenip takla atan aracın sürücüsü Nedim Güngörmüş ile yanındaki Birkan Karakaş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DHA