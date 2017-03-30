Üçok'un yargılandığı 'Hipnoz' davası ertelendi

KAMUOYUNDA 'Hipnoz' davası olarak bilinen ve Anayasa Mahkemesi'nin yeniden görülmesine karar verdiği emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un yargılandığı dava, 11 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme heyeti, kendilerine ulaşan bilirkişi raporunda imzası bulunan 6 kişi hakkında FETÖ soruşturması olması nedeniyle, Adli Tabiplik Genel Kurulu'ndan rapor istenmesini kararlaştırdı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, davacı eski astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği tarihte hipnozla ve işkenceyle ifadelerinin alındığını öne süren askerler hakkında sağlık raporu veren askeri doktorların yazılı ifadelerini okudu. Duruşmada, bilirkişi raporu ve Yargıtay onama ilamının geldiği, ancak ilamda imzası bulunan kişilerin HSYK tarafından ihraç edildiği, bilirkişi raporunda imzası bulunan 6 kişi hakkında da FETÖ soruşturması bulunduğu belirtilerek, bu nedenle Adli Tabiplik Genel Kurulu'ndan rapor istenmesine karar verildi. Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Bu arada, davacılardan Astsubay İsmail Dağ'ın avukatı Vedat Örnek, müvekkilinin öldüğünü, toplanan bütün deliller üzerinden yazılı savunma vereceklerini bildirdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Astsubay İsmail Dağ'ın intihar ettiği öğrenildi.

KAYSERİ'DE FETHULLAH GÜLEN GRUBU SORUŞTURMASIYLA BAŞLADI

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de 'Fethullah Gülen Grubu' diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini 'Ergenekon' örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açtı. Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesince onandı. Ancak, Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetti. Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek, dosyayı geri gönderdi.

DHA