Viranşehir'deki terör saldırısına 8 tutuklama

– ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8’i tutuklandı.

Viranşehir’de geçen cuma günü, adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü minibüs patlatıldı. Terör saldırısında biri çocuk 2 kişi şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 89 kişi gözaltına alındı. Emniyet sorgulaması tamamlananlardan 30'u dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mehmet K., Eyüp D., İbrahim Halil G., İdris D., Leyla T., Mahsun Y., Serdar F. ve adı öğrenilemeyen bir kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında halen gözaltında olan 59 kişinin ise emniyetteki sorgulaması sürüyor.

DHA