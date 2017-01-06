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İzmir Haberi: Yaşlı çift, sobadan zehirlendi

Yaşlı çift, sobadan zehirlendi
21:276 Ocak 2017
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Yaşlı çift, sobadan zehirlendi
Yaşlı çift, sobadan zehirlendi

İZMİR'in Beydağ İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa ve Emine Bozkurt çifti, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. 85 yaşındaki Mustafa Bozkurt ile eşi Emine Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bozkurt çifti, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Emine Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

DHA

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