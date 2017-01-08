Zonguldak'ta okullar tatil edildi

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

DHA