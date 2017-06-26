Son dakika… Hakkari Şemdinli’de terör saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu. Daha önce, Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmış, ayrıca Sivas'ta askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerimiz şehit düşmüştü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 Rakımlı Tepeye Kuzey Irak bölgesinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleşmiştir. Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 Rakımlı Tepede mevzi içerisine düşmesiyle 1 askeri personel şehit olmuştur. İHA'lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

TSK’DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Haziran 2017 tarihinde Hakkari Şemdinli Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen tacize misliyle karşılık verildiğinin kaydedildiği açıklamada, terörist mevzileri ve yaklaşma istikametlerinin ateş altına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.