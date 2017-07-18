Son dakika… İstanbul sağanak yağmura teslim

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti.
Şehrin bir çok yerinde hayat durma noktasına gelirken, Basın Ekspress ve E-5 karayolu gibi ana arterlerde de su baskınları yaşandı.
Vatandaşlar kısa sürede sosyal medyadan binlerce paylaşım yaptı. Bazı hastane ve metro istasyonlarında da su baskınlarının yaşandığı bildiriliyor.
İşte sizden gelenler:
METEOROLOJİ’DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji sağanak yağışlar konusunda tüm Marmara Bölgesi'ni uyardı. İşte Meteoroloji'nin aşırı yağışlar hakkında yapıtğı açıklama; Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya’da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte Kırklareli Babaeski’de 99 kg/m2, Lüleburgaz’da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa’da 67 kg/m2, Hayrabolu’da 65 kg/m2 ve Malkara’da 62 kg/m2’ye ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.