Son dakika… İstanbul sağanak yağmura teslim

İstanbul'da yağış kent genelinde etkili oluyor. Şehrin bir çok yerinden su baskınlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yetkililer Marmara Bölgesi'nde bir süre daha etkili olması beklenen sağanak yağış için vatandaşları uyardı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti.

Şehrin bir çok yerinde hayat durma noktasına gelirken, Basın Ekspress ve E-5 karayolu gibi ana arterlerde de su baskınları yaşandı.

Vatandaşlar kısa sürede sosyal medyadan binlerce paylaşım yaptı. Bazı hastane ve metro istasyonlarında da su baskınlarının yaşandığı bildiriliyor.

İşte sizden gelenler:

Metrobüse bile havuz yaptırmışlar. Daha ne isteyelim #yagmur pic.twitter.com/pvjW2DSFel — Zeynep Yalçın (@zsyalcin) July 18, 2017

Zeytinburnu metrobüs metrobüsün içi kanalizasyon suyuyla doldu pic.twitter.com/QADSwBCnuy — Yağmur (@yagmurkilic07) July 18, 2017

15 dakikalık sağnakla koskoca Çapa Tıp Fakültesini su basıyor ne elektrik var ne sistemler yazık… #yagmur #istanbul pic.twitter.com/705YNh8Kun — Rohat Akdemir (@rhtakdmr) July 18, 2017

Bu kadar yağmur metroyu kullanılamaz hale soktu. Resmen mahsur kaldık !!! #yağmur pic.twitter.com/7u8YilDJkD — karahan (@karahann35) July 18, 2017

METEOROLOJİ’DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji sağanak yağışlar konusunda tüm Marmara Bölgesi'ni uyardı. İşte Meteoroloji'nin aşırı yağışlar hakkında yapıtğı açıklama; Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya’da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte Kırklareli Babaeski’de 99 kg/m2, Lüleburgaz’da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa’da 67 kg/m2, Hayrabolu’da 65 kg/m2 ve Malkara’da 62 kg/m2’ye ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.