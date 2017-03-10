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Son dakika… İstanbul’da helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter yoğun sis nedeniyle, tepesinde restoran bulunan 217 metre yüksekliğindeki Endem Televizyon Kulesi'ne çarparak E-5'e düştü. Olayda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.
11:3110 Mart 2017
Gündem

Helikopterin düştüğü yerden ilk görüntüler paylaşan: Sozcu
İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter yoğun sis nedeniyle, tepesinde restoran bulunan 217 metre yüksekliğindeki Endem Televizyon Kulesi'ne çarparak E-5'e düştü. Olayda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 11.16’da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece- Beylikdüzü arasında saat 11.21’de düştü. Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu’nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi. Helikopterdekilerin  2’sinin pilot, 4’ünün yabancı ve birinin de Türk yolcu olduğu öğrenildi.

ee Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin parçalanarak düştüğü esnada yolda araç yoğunluğunun olmaması facianın büyüklüğünü önledi.

Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna düşen TC HEZ tescilli helikopterin Eczacıbaşı grubuna ait olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü’nde E-5 karayoluna düşen TC HEZ tescilli helikopterin Eczacıbaşı grubuna ait olduğu öğrenildi.

Büyükçekceme Belediye Başkanı Hasan Akgün “Olay yerinde 5 kişinin cesedini gördüm” dedi.

Büyükçekmece'den çekilen bir fotoğraf

Büyükçekmece’den çekilen bir fotoğraf

E-5 KAPANDI!

İBB’nin trafik uygulamasında da “D-100 (E-5) S rampası-Büyükçekmece arası kaza nedeniyle tüm şeritler kapandı” denildi.

FOTO:DHA - Helikopterin parçaları etrafa savruldu.

FOTO:DHA – Helikopterin parçaları etrafa savruldu.

GÖRGÜ TANIĞI: SİS YOĞUN KULEYİ GÖREMİYORUZ

Görgü tanığı Ferhat Karatekin “Helikopter kuleye çarpıp döne döne E-5’e düştü.. Bölgede sis yoğunluğu vardı. Şu anda o kadar yok ancak kulenin restoran olan kısmını göremiyoruz” dedi.


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Helikopterin düşmeden önce İstanbul’un en yüksek kulelerinden Endem TV Kulesi’ne çarptığı öğrenildi. Kule, TÜYAP Fuar Merkezi’nin de yakınında bulunuyor.

Son güncelleme: 12:0610.03.2017
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